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«Аталанта» согласилась продать Ретеги за 68 млн евро «Аль-Кадисии». Лучшему бомбардиру Серии А предложили 16+3 млн в год

«Аталанта» продаст лучшего бомбардира Серии А на Ближний Восток.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Аль-Кадисия» договорилась о трансфере Матео Ретеги за 68 млн евро. Игроку предложены 16 млн евро в год плюс 3 млн в качестве премий, контракт – на 4 сезона.

Отмечается, что сторонам осталось уладить последние детали, получить банковские гарантии и разобраться с другими формальностями.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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