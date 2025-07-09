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  • «Аль-Кадисия» предложила 53 млн евро «Аталанте» за Ретеги, форварду – контракт на 80 млн за 4 года. Матео хочет перейти, бергамаски намерены получить 60 млн
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«Аль-Кадисия» предложила 53 млн евро «Аталанте» за Ретеги, форварду – контракт на 80 млн за 4 года. Матео хочет перейти, бергамаски намерены получить 60 млн

«Аль-Кадисия» должна увеличить предложение «Аталанте» по Матео Ретеги.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии сделал итальянцам первое предложение в размере 40 миллионов евро.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, саудовцы увеличили предложение до суммы в размере более 50 млн евро. Журналист Альфредо Педулла сообщает, что оно составило 53 млн евро. Кроме того, предложение по зарплате форварда было увеличено до 20 млн евро за сезон в рамках четырехлетнего контракта (80 млн за весь срок соглашения).

Однако для заключения соглашения «Аль-Кадисии» необходимо предложить 60 млн евро, требуемые «Аталантой». К гарантированной сумме могут добавиться бонусы.

Утверждается, что нападающий согласен переехать в Саудовскую Аравию и сам запросил трансфер.

В минувшем сезоне Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoАталанта
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деньги
Фабрицио Романо
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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