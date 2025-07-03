«Аль-Кадисия» предложила 40 млн евро за Ретеги. «Аталанта» хочет больше за лучшего бомбардира Серии А
«Аль-Кадисия» начала переговоры о трансфере Матео Ретеги.
Клуб из Саудовской Аравии сделал «Аталанте» первое предложение в размере 40 миллионов евро.
Считается, что итальянская команда хочет получить больше за 26-летнего нападающего.
«Аль-Кадисия» также начала переговоры с агентами футболиста.
В минувшем сезоне Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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