«Аль-Кадисия» предложила 40 млн евро за Ретеги. «Аталанта» хочет больше за лучшего бомбардира Серии А

«Аль-Кадисия» начала переговоры о трансфере Матео Ретеги.

Клуб из Саудовской Аравии сделал «Аталанте» первое предложение в размере 40 миллионов евро.

Считается, что итальянская команда хочет получить больше за 26-летнего нападающего.

«Аль-Кадисия » также начала переговоры с агентами футболиста.

В минувшем сезоне Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах.