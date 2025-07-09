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Ретеги близок к трансферу в «Аль-Кадисию» из «Аталанты» за 65 млн евро с учетом бонусов

Матео Ретеги близок к трансферу в «Аль-Кадисию» за 65 млн евро.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии сделал «Аталанте» второе предложение в размере 50-53 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, позднее саудовцы увеличили предложение до 65 млн евро с учетом бонусов. Эту же сумму подтверждает журналист Маттео Моретто.

Теперь «Аль-Кадисия» приближается к подписанию контракта с нападающим, который принял их условия.

Также отмечается, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг уйдет из саудовского клуба в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
logoАль-Кадисия
logoАталанта
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logoПьер-Эмерик Обамеянг
Фабрицио Романо
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