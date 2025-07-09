Кристиан Вьери: «Когда Роналдо родился, Бог сказал ему: «Друг мой, ты станешь лучшим в истории». Его невозможно было остановить. Огромный, с невероятной техникой, быстрый»

Кристиан Вьери назвал Роналдо лучшим из своих партнеров.

«Он с другой планеты, он словно дар Божий. Когда он родился, Бог сказал: «Друг мой, ты станешь лучшим в истории». В истории футбола было два или три таких игрока. Он отмечен Богом – я искренне так считаю.

Он был огромным, ноги – как у гиганта. Он мог бы соревноваться в беге на 100 метров. Он был невероятно быстрым, что было видно по его потрясающим финтам, и у него была невероятная техника. У меня есть видео длиной минут пять, где он просто пробрасывает мяч соперникам между ног.

Если бы не травмы, он достиг бы небывалых высот. Его невозможно было остановить – он был слишком хорош для всех. Я никогда не видел никого подобного», – сказал бывший форвард «Интера ».