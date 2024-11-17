Дед Вьери обещал платить ему по 5 000 лир за каждый гол: «В первых двух играх я забил около 7 голов, и мы договорились на тысячу»

Кристиан Вьери высказался о денежных поощрениях за голы в детстве.

Экс-форвард сборной Италии рассказал, что дедушка предложил ему вознаграждение в размере 5000 лир (2,5 евро – Спортс’‘) за каждый гол.

«Мой дедушка был единственным, кто верил в меня. И когда я забил четыре гола в своем первом матче, он сказал моей тете: «Если мы оставим его здесь, он станет одним из лучших нападающих в мире».

После трех матчей мы договорились на 1000 лир (50 евроцентов – Спортс’‘). Учитывая, что в первых двух играх я забил около семи голов, он сказал: «Слушай, я не могу продолжать в том же духе», – сказал Вьери .