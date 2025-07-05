Мадуэке согласился перейти в «Арсенал», условия контракта почти согласовали
Нони Мадуэке согласился перейти в «Арсенал».
23-летний вингер и «Арсенал» почти согласовали условия контракта, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
При этом договоренности между «Челси» и «Арсеналом» еще нет.
Ранее сообщалось, что «синие» намерены получить 50 миллионов фунтов за футболиста.
В прошлом сезоне Нони Мадуэке забил 7 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах АПЛ.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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