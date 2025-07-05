Мадуэке согласился перейти в «Арсенал», условия контракта почти согласовали

Нони Мадуэке согласился перейти в «Арсенал».

23-летний вингер и «Арсенал» почти согласовали условия контракта, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

При этом договоренности между «Челси» и «Арсеналом» еще нет.

Ранее сообщалось , что «синие» намерены получить 50 миллионов фунтов за футболиста.

В прошлом сезоне Нони Мадуэке забил 7 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах АПЛ .