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«Челси» хочет 50 млн фунтов за Мадуэке. «Арсенал» это не устраивает

«Челси» требует за Нони Мадуэке больше, чем «Арсенал» готов заплатить.

The Independent сообщает, что «канониры» общались с «синими» по поводу возможного трансфера вингера. Нынешняя команда 23-летнего англичанина хочет получить 50 млн фунтов – «Арсенал» сейчас cтолько платить не хочет.

При этом есть шанс, что переговоры возобновятся позже этим летом.

В АПЛ-2024/25 Мадуэке провел 32 игры и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
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