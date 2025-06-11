«Милан» требует 90-100 млн евро за Леау. Вингер интересен «Баварии» (Альфредо Педулла)

«Милан» хочет получить до 100 миллионов евро за Рафаэла Леау.

Ранее сообщалось, что интерес к португальскому вингеру проявляет «Бавария ».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «россонери» требуют 90-100 миллионов евро за трансфер 26-летнего игрока. Если клубу не предложат такую сумму, Леау останется – новый главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри будет рад поработать с ним.

В минувшем сезоне Серии А Рафаэл провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .