«Милан» требует 90-100 млн евро за Леау. Вингер интересен «Баварии» (Альфредо Педулла)
«Милан» хочет получить до 100 миллионов евро за Рафаэла Леау.
Ранее сообщалось, что интерес к португальскому вингеру проявляет «Бавария».
По информации журналиста Альфредо Педуллы, «россонери» требуют 90-100 миллионов евро за трансфер 26-летнего игрока. Если клубу не предложат такую сумму, Леау останется – новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри будет рад поработать с ним.
В минувшем сезоне Серии А Рафаэл провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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