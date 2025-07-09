«Эвертон» за 32 млн евро и бонусы купил второго бомбардира «Вильярреала» Барри
«Эвертон» купил Тьерно Барри.
Английский клуб объявил о заключении с форвардом контракта, рассчитанного до лета 2029 года.
Сообщалось, что «Вильярреал» получит за игрока сборной Франции U21 32 миллиона евро плюс бонусы.
В минувшем сезоне Барри забил 11 голов в Ла Лиге и стал вторым бомбардиром своего клуба. Подробно со статистикой Тьерно можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/Everton
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Эвертона»
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