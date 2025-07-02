«Эвертон» подпишет 2-го бомбардира «Вильярреала» Барри за 35+ млн евро (Фабрицио Романо)
«Эвертон» подпишет форварда «Вильярреала» Тьерно Барри.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка по переходу 22-летнего нападающего уже заключена.
Трансфер будет осуществлен за 35 млн евро плюс бонусы. Официальные шаги последуют в скором времени.
К футболисту, ставшему вторым бомбардиром «Вильярреала», проявляли интерес и другие клубы АПЛ, отмечает Романо.
В минувшем сезоне Барри провел 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Подробная статистика француза – здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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