«Эвертон» подпишет 2-го бомбардира «Вильярреала» Барри за 35+ млн евро (Фабрицио Романо)

«Эвертон» подпишет форварда «Вильярреала» Тьерно Барри.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , сделка по переходу 22-летнего нападающего уже заключена.

Трансфер будет осуществлен за 35 млн евро плюс бонусы. Официальные шаги последуют в скором времени.

К футболисту, ставшему вторым бомбардиром «Вильярреала », проявляли интерес и другие клубы АПЛ , отмечает Романо.

В минувшем сезоне Барри провел 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Подробная статистика француза – здесь .