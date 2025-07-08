«Эвертон» за 32 млн евро и бонусы покупает форварда «Вильярреала» Барри. Он забил 11 голов в прошлом сезоне Ла Лиги
Тьерно Барри близок к переходу в «Эвертон».
22-летний нападающий получил разрешение отправиться в Англию для прохождения мединского обследования и завершения сделки.
Сообщается, что «Вильярреал» получит 32 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.
В прошлом сезоне Тьерно Барри забил 11 голов и сделал 4 передачи в 35 матчах Ла Лиги.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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