«Эвертон» за 32 млн евро и бонусы покупает форварда «Вильярреала» Барри. Он забил 11 голов в прошлом сезоне Ла Лиги

Тьерно Барри близок к переходу в «Эвертон».

22-летний нападающий получил разрешение отправиться в Англию для прохождения мединского обследования и завершения сделки.

Сообщается, что «Вильярреал » получит 32 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

В прошлом сезоне Тьерно Барри забил 11 голов и сделал 4 передачи в 35 матчах Ла Лиги .