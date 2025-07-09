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«Лион» о сохранении места в Лиге 1: «Приветствуем решение, это первый шаг к восстановлению доверия к клубу. В будущем намерены обеспечить серьезное управление»

В «Лионе» прокомментировали отмену решения о понижении в классе.

На сегодняшнем заседании Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) отменила решение о понижении клуба в Лигу 2  из-за долгов клуба в размере 505,1 миллиона евро. Таким образом, «Лион» сыграет в Лиге 1 в сезоне-2025/26 и сможет выступить в Лиге Европы.

«Лион» приветствует сегодняшнее решение DNCG сохранить клуб в Лиге 1. Клуб благодарит Апелляционный комитет за признание амбиций нового руководства клуба, которое намерено обеспечить серьезное управление в будущем.

Новое руководство, поддерживаемое акционерами и кредиторами, чрезвычайно благодарно за всю поддержку как из клуба, так и извне, особенно от болельщиков, сотрудников, игроков, партнеров и руководителей.

Сегодняшнее решение – первый шаг к восстановлению доверия к клубу. Теперь мы можем сосредоточиться на наших спортивных целях, готовясь к следующему сезону», – говорится в заявлении «Лиона».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лиона»
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