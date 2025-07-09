«Лион» остается в Лиге 1 и сыграет в Лиге Европы – решение о понижении в классе отменено. Клубу ограничат фонд заплат и бюджет на трансферы

«Лион» остается в Лиге 1.

Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) удовлетворила апелляцию клуба на решение о понижении в Лигу 2.

Таким образом, «Лион» сыграет в Лиге 1 в сезоне-2025/26. Также команда сможет выступить в Лиге Европы.

Однако клуб столкнется с ограничением фонда заработной платы и суммы, выделяемой на трансферы.

«Лион» был понижен в классе из-за долгов клуба в размере 505,1 миллиона евро.