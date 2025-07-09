Геркус про РПЛ: «Лимит открывает дорогу в большой футбол выпускникам академий, появляются рабочие места для российских футболистов. Поддерживаю идею Минспорта»

Илья Геркус поддержал возможное сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Я за то, чтобы изменить лимит на легионеров. Мне больше нравилась старая формула лимита на иностранцев.

Поддерживаю идею Министерства спорта РФ. Из-за лимита появляются рабочие места для российских футболистов.

Лимит открывает дорогу в большой футбол выпускникам академий», – сказал бывший президент «Локомотива» Илья Геркус .