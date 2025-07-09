Палата общин Великобритании одобрила создание футбольного регулятора для клубов АПЛ и EFL. За законопроект проголосовали 415 членов парламента, против – 98

Власти Великобритании одобрили создание независимого футбольного регулятора.

Члены парламента проголосовали за создание профессионального футбольного регулятора в соответствии с законопроектом «Об управлении футболом». Новый руководящий футбольный орган будет контролировать деятельность клубов четырех первых дивизионов – АПЛ и Английской футбольной лиги, включающей Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

Законопроект получил 415 голосов в палате общин Великобритании. Против создания регулятора проголосовали 98 членов нижней платы парламента.

По словам министра культуры Великобритании Лизы Нэнди, законопроект призван обеспечить устойчивую работу клубов и попытаться предотвратить банкротство команд.

«В своем манифесте мы обещали, что положим конец многолетнему бездействию и внесем изменения, за которые так долго боролись фанаты и которые давно назревали. Я горжусь, что являюсь частью команды-победителя, которая вернула болельщиков в центр игры, где они должны быть», – сказала Нэнди.

Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган. Регулятор сможет запрещать участвовать в Суперлиге и следить за управлением клубами