ФИФА сегодня впервые показала антирасистские слоганы на КЧМ. Они знаменуют Международный день борьбы с языком ненависти и больше не повторятся (The Athletic)

ФИФА впервые показала антирасистские сообщения на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось , что организация приняла решение не показывать во время турнира видеоролики, вывески и другие материалы, в которых прямо упоминается борьба с расизмом и дискриминацией. Предполагается, что изменения в политике ФИФА могут быть связаны с текущей обстановкой в США, где многие корпорации и учреждения отказываются от программ обеспечения инклюзивности и разнообразия.

Решение ФИФА вызвало негативную реакцию, отмечает The Athletic. В связи с этим антирасистские материалы были продемонстрированы в среду в ознаменование Международного дня борьбы с языком ненависти.

Видеоролик, объясняющий антирасистские протоколы и «универсальный антирасистский жест» ФИФА, был показан перед матчем группового этапа между «Манчестер Сити » и «Видадом » (2:0) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Кроме того, антирасистские сообщения появились на рекламных щитах на «Хард Рок Стэдиум» перед игрой «Реала » с «Аль-Хилалем ».

Источники ФИФА, говорившие на условиях анонимности, объяснили, что сообщения будут размещены только в Международный день борьбы с языком ненависти, а не на протяжении всего турнира.