Жоао Педро забил за «Челси» в первом матче в старте – с «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ. Форварда купили у «Брайтона» за 60 млн фунтов

Жоао Педро Жезус впервые забил за «Челси».

Нападающий открыл счет в полуфинальном матче клубного чемпионата мира протви «Флуминенсе » (1:0, первый тайм).

Жоао Педро перешел в «Челси » из «Брайтона» 2 июля за 60 млн фунтов . 23-летний форвард проводит второй матч за лондонский клуб, он впервые вышел в стартовом составе.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.