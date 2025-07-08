Жоао Педро забил за «Челси» в первом матче в старте – с «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ. Форварда купили у «Брайтона» за 60 млн фунтов
Жоао Педро Жезус впервые забил за «Челси».
Нападающий открыл счет в полуфинальном матче клубного чемпионата мира протви «Флуминенсе» (1:0, первый тайм).
Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» 2 июля за 60 млн фунтов. 23-летний форвард проводит второй матч за лондонский клуб, он впервые вышел в стартовом составе.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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