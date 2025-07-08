Мареска перед «Флуминенсе»: «У бразильских клубов мне очевидны два момента – это мастерство и энергичность, которая есть у них и нет у нас»

Энцо Мареска высказался о мастерстве бразильских клубов на клубном ЧМ.

В полуфинале турнира «Челси » сыграет против «Флуминенсе ». Игра пройдет 8 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мастерство бразильских футболистов на высоте, вероятно, они лучше всех.

Мы уже сыграли два матча против бразильских клубов на этом турнире, и для меня очевидны два момента. Это мастерство и степень их энергичности, которая по разным причинам есть у них и нет у нас.

У соперника отличное мастерство, игра в обороне, они очень хороши. Будет сложный матч», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска .