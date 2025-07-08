Мареска перед «Флуминенсе»: «У бразильских клубов мне очевидны два момента – это мастерство и энергичность, которая есть у них и нет у нас»
Энцо Мареска высказался о мастерстве бразильских клубов на клубном ЧМ.
В полуфинале турнира «Челси» сыграет против «Флуминенсе». Игра пройдет 8 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Мастерство бразильских футболистов на высоте, вероятно, они лучше всех.
Мы уже сыграли два матча против бразильских клубов на этом турнире, и для меня очевидны два момента. Это мастерство и степень их энергичности, которая по разным причинам есть у них и нет у нас.
У соперника отличное мастерство, игра в обороне, они очень хороши. Будет сложный матч», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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