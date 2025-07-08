Баслер о «Баварии»: «Трансферная политика немного хаотична. У Эберля в следующем году будут проблемы, думаю. Я слышал, что в клубе наверняка уже договорились с Креше»

Марио Баслер раскритиковал трансферную политику «Баварии».

«Думаю, у Макса Эберля в следующем году будут проблемы. Я не хочу сваливать все на Макса Эберля. Но трансферная политика в «Баварии», конечно, немного хаотична.

На международной арене тоже не все получилось. В клубе не особенно довольны. Я слышал из разных источников, что они [в «Баварии»] почти наверняка уже как-то договорились с Маркусом Креше (спортивным директором «Айнтрахта » – Спортс’‘) на следующий сезон. Я хотел очень аккуратно и тонко это озвучить», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте Basler ballert.

Он бесплатно взял Коло-Муани и Мармуша – и продал их за 170 млн евро