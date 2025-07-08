Баслер о «Баварии»: «Трансферная политика немного хаотична. У Эберля в следующем году будут проблемы, думаю. Я слышал, что в клубе наверняка уже договорились с Креше»
Марио Баслер раскритиковал трансферную политику «Баварии».
«Думаю, у Макса Эберля в следующем году будут проблемы. Я не хочу сваливать все на Макса Эберля. Но трансферная политика в «Баварии», конечно, немного хаотична.
На международной арене тоже не все получилось. В клубе не особенно довольны. Я слышал из разных источников, что они [в «Баварии»] почти наверняка уже как-то договорились с Маркусом Креше (спортивным директором «Айнтрахта» – Спортс’‘) на следующий сезон. Я хотел очень аккуратно и тонко это озвучить», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте Basler ballert.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
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