Корнеев о Карпине в «Динамо»: «Его основная работа – сборная. О каком развитии команды может идти речь, если не знаешь, как долго проработает главный тренер?»

Игорь Корнеев высказался о назначении Валерия Карпина тренером «Динамо».

При этом специалист остается главным тренером сборной России.

– Валерий Карпин возглавил «Динамо». Поняли ли вы выбор бело-голубых?

– Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, – сборная.

А это означает его уход из клуба в любой момент.

Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?! – сказал бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев .