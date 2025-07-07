Корнеев о Карпине в «Динамо»: «Его основная работа – сборная. О каком развитии команды может идти речь, если не знаешь, как долго проработает главный тренер?»
Игорь Корнеев высказался о назначении Валерия Карпина тренером «Динамо».
При этом специалист остается главным тренером сборной России.
– Валерий Карпин возглавил «Динамо». Поняли ли вы выбор бело-голубых?
– Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, – сборная.
А это означает его уход из клуба в любой момент.
Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?! – сказал бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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