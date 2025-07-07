  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пострадавшему в драке со Смоловым бизнесмену угрожал байкер из Челябинска. Его допросили следователи («МК»)
13

Пострадавшему в драке со Смоловым бизнесмену угрожал байкер из Челябинска. Его допросили следователи («МК»)

Байкер из Челябинска угрожал пострадавшему в драке с Федором Смоловым.

Ранее соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

По данным «Московского комсомольца», пострадавшим в драке со Смоловым оказался 46-летний Владимир Кузьминов, бизнесмен из компании по продаже машин и оборудования для добычи полезных ископаемых. Сообщается, что в результате инцидента у пострадавшего была сломана челюсть.

После того, как пострадавший заявил об избиении в полицию, ему стали приходить угрозы. На прошлой неделе домой к пострадавшему пришел байкер и стал угрожать ему расправой, если он не заберет заявление. Мужчина отказался выполнять эти требования и позже заявил в полицию о моральном давлении и угрозах. Впоследствии байкер был допрошен следователями.

Пострадавший и его окружение предполагают, что байкер мог быть знакомым кого-либо из друзей Смолова, поскольку на тот момент об инциденте знали только его участники и сотрудники кафе. Также утверждается, что вскоре после случившегося футболист сам позвонил Кузьминову.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34857 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Московский комсомолец»
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Смолов
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов о версиях произошедшего в «Кофемании»: «Это фэйки в основном. Я заслужил критику, но читать откровенное вранье смешно и грустно»
9сегодня, 14:03
Смолов о драке в «Кофемании»: «С самого начала действовал в рамках правового поля, старался возместить возможный ущерб. Взаимодействовал с органами, от ответственности не скрывался»
56сегодня, 12:43
Депутат Журова о драке Смолова: «Кофемания» загадочным образом соблазняет футболистов там подраться. Ощущение, что видео могли слить сотрудники заведения, они же могли и шантажировать»
76вчера, 17:40
Главные новости
Агент Доннаруммы о словах Нойера про травму Мусиалы: «Мануэль тоже ударил Игуаина в 2014-м, зная, что рискует навредить. Это игровой эпизод в вечной дуэли вратарей и нападающих»
38 минут назад
На завтрашнем заседании по делу Промеса обсудят его дальнейшее заключение. Квинси могут разрешить ожидать суда на свободе
525 минут назад
Объединили эмблему «Челси» с другими клубами – угадаете, с какими?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Иван Игнатьев назвал этап в «Рубине» самым неудачным в карьере: «Неправильный выбор. Слуцкий не считал меня хорошим футболистом. У каждого свой вайб»
26сегодня, 14:46
Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»
18сегодня, 14:19
Марчиняк назначен на матч «Реала» и «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ. «Барса» критиковала судью после вылета из этой ЛЧ от «Интера», «Бавария» – за отмену гола «Реалу» в прошлой
60сегодня, 14:06
«Челси» нужны продажи на 60 млн фунтов, чтобы зарегистрировать всех новичков на этот сезон ЛЧ (The Times)
19сегодня, 13:53
Унаи переведен в дубль «Марселя» из-за отказа переходить в «Спартак». Французам предложили 11 млн евро, клуб давит на агентов хавбека (Sport24)
71сегодня, 13:48
Игнатьев о возвращении в РПЛ: «Люди почему-то живут моими старыми залетами. Перейти в большую команду мне тяжело»
12сегодня, 13:35
Канчельскис о Малкоме в «Зените»: «Он хочет вернуться, потому что в Питере его все любили, гладили по головке, рассказывали, какой он хороший. В Саудовской Аравии надо доказывать»
26сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев об Угальде: «Будет играть, как до прошлого сезона. И 10 мячей не забьет, думаю»
2 минуты назад
Черчесов о Заболотном в «Спартаке»: «Меня критиковали и спрашивали, почему Антон в сборной. Прошло несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде»
657 минут назад
Товарищеский матч. «Акрон» играет с тульским «Арсеналом»
258 минут назадLive
«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро. Леви хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, но защитник настроен на переход (As)
7сегодня, 14:56
Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
сегодня, 14:47
«Милан» начал переговоры с Бонифасе, «Байер» ранее хотел 50 млн евро. Клуб рассматривает и другие варианты из-за травм форварда
4сегодня, 14:36
Посвященный Роналду временный музей открылся в Гонконге. На выставке представлены «Золотой мяч» и восковая фигура Криштиану, сотни болельщиков стояли у входа с утра
1сегодня, 14:34
«Фламенго» ведет переговоры о трансфере Де Поля и может предложить «Атлетико» 15 млн евро (Жулио Мигел Нето)
9сегодня, 14:16
Смолов о версиях произошедшего в «Кофемании»: «Это фэйки в основном. Я заслужил критику, но читать откровенное вранье смешно и грустно»
9сегодня, 14:03
Хейлунд не хочет уходить из «МЮ». Продажа форварда возможна только в случае решения клуба
7сегодня, 13:31