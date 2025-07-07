Пострадавшему в драке со Смоловым бизнесмену угрожал байкер из Челябинска. Его допросили следователи («МК»)

Байкер из Челябинска угрожал пострадавшему в драке с Федором Смоловым.

Ранее соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

По данным «Московского комсомольца», пострадавшим в драке со Смоловым оказался 46-летний Владимир Кузьминов, бизнесмен из компании по продаже машин и оборудования для добычи полезных ископаемых. Сообщается, что в результате инцидента у пострадавшего была сломана челюсть.

После того, как пострадавший заявил об избиении в полицию, ему стали приходить угрозы. На прошлой неделе домой к пострадавшему пришел байкер и стал угрожать ему расправой, если он не заберет заявление. Мужчина отказался выполнять эти требования и позже заявил в полицию о моральном давлении и угрозах. Впоследствии байкер был допрошен следователями.

Пострадавший и его окружение предполагают, что байкер мог быть знакомым кого-либо из друзей Смолова, поскольку на тот момент об инциденте знали только его участники и сотрудники кафе. Также утверждается, что вскоре после случившегося футболист сам позвонил Кузьминову.