Игнатов сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Сочи». Хавбек ушел из «Спартака» свободным агентом

Михаил Игнатов близок к переходу в «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс », покинувший «Спартак » атакующий полузащитник 4 июля пройдет медосмотр для завершения перехода в «Сочи ».

Игнатов присоединится к сочинцам на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь .