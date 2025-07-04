Игнатов сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Сочи». Хавбек ушел из «Спартака» свободным агентом
Михаил Игнатов близок к переходу в «Сочи».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», покинувший «Спартак» атакующий полузащитник 4 июля пройдет медосмотр для завершения перехода в «Сочи».
Игнатов присоединится к сочинцам на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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