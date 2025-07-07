Почеттино о судействе в финале Кубка КОНКАКАФ: «Игрок тянулся рукой к мячу – в штрафной США пенальти назначили бы. При 70 000 зрителей поставить 11-метровый было нелегко, возможно»

Маурисио Почеттино раскритиковал судейство в финале Кубка КОНКАКАФ.

Сборная США уступила Мексике (1:2) в финальном матче и упустила трофей.

На 66-й минуте игры защитник мексиканцев Хорхе Санчес коснулся мяча, упав в своей штрафной площади. Арбитр Марио Эскобар не зафиксировал игру рукой и не назначил пенальти.

«Это важный урок для нас, думаю, он бесценен. Это был потрясающий турнир, в котором мы осознали, что хотим расти... Но это очень болезненный вечер, потому что очень больно проигрывать и упускать трофей. Но самое главное – не терять голову.

Если бы это произошло на другой половине поля, в другой штрафной, то пенальти наверняка был бы назначен. Игрок стоял коленом на земле и тянулся рукой к мячу. Это не тот случай, когда рука уже на газоне и касается мяча. Мне было стыдно наблюдать за этой ситуацией. Я понимаю, что, возможно, при 70 000 зрителей назначить этот пенальти было нелегко.

Думаю, нам нужны болельщики. У болельщиков есть год [до ЧМ-2026], чтобы осознать, насколько они важны в футболе. Насколько важно для болельщиков быть на стадионе, оставаться с командой, поддерживать ее не только в соцсетях. Это значит быть здесь и давать энергию», – сказал главный тренер сборной США.

Мексика опять победила США и взяла Золотой Кубок КОНКАКАФ. Почеттино злится из-за судейства