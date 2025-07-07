На завтрашнем заседании по делу Промеса обсудят его дальнейшее заключение. Квинси могут разрешить ожидать суда на свободе

На завтрашнем слушании по делу Квинси Промеса рассмотрят вопрос о его заключении.

Завтра, 8 июля, в Апелляционном суде Амстердама состоится досудебное заседание по делу бывшего футболиста «Спартака ».

Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня и в настоящий момент находится под стражей. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Завтрашнее досудебное слушание по делу Квинси Промеса касается только его заключения. На заседании обсудят вопрос о том, будет ли продлено его предварительное заключение, то есть останется ли он под стражей или ему будет разрешено ожидать судебного разбирательства на свободе», – сказала руководитель отдела коммуникаций и информации инстанции Анья Зандберген.

Промес экстрадирован в Нидерланды. Впереди 7,5 лет тюрьмы?