На завтрашнем заседании по делу Промеса обсудят его дальнейшее заключение. Квинси могут разрешить ожидать суда на свободе
На завтрашнем слушании по делу Квинси Промеса рассмотрят вопрос о его заключении.
Завтра, 8 июля, в Апелляционном суде Амстердама состоится досудебное заседание по делу бывшего футболиста «Спартака».
Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня и в настоящий момент находится под стражей. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Завтрашнее досудебное слушание по делу Квинси Промеса касается только его заключения. На заседании обсудят вопрос о том, будет ли продлено его предварительное заключение, то есть останется ли он под стражей или ему будет разрешено ожидать судебного разбирательства на свободе», – сказала руководитель отдела коммуникаций и информации инстанции Анья Зандберген.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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