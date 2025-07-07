«Аль-Хилаль» согласовал переход Тео за 25 млн евро
Тео Эрнандес переходит в «Аль-Хилаль».
Клуб из Саудовской Аравии выплатит 25 миллионов евро за левого защитника «Милана».
Стороны договорились между собой пару недель назад, но сейчас клубы дали окончательное добро на сделку.
Ранее сообщалось, что француз может заработать 60 миллионов евро на протяжении действия трехлетнего соглашения.
В прошедшем сезоне Тео Эрнандес провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34066 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости