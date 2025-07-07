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«Аль-Хилаль» согласовал переход Тео за 25 млн евро

Тео Эрнандес переходит в «Аль-Хилаль».

Клуб из Саудовской Аравии выплатит 25 миллионов евро за левого защитника «Милана».

Стороны договорились между собой пару недель назад, но сейчас клубы дали окончательное добро на сделку.

Ранее сообщалось, что француз может заработать 60 миллионов евро на протяжении действия трехлетнего соглашения.

В прошедшем сезоне Тео Эрнандес провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoТео Эрнандес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМилан
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoАль-Хилаль
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