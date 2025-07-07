«Аль-Хилаль» согласовал переход Тео за 25 млн евро

Тео Эрнандес переходит в «Аль-Хилаль».

Клуб из Саудовской Аравии выплатит 25 миллионов евро за левого защитника «Милана ».

Стороны договорились между собой пару недель назад, но сейчас клубы дали окончательное добро на сделку.

Ранее сообщалось , что француз может заработать 60 миллионов евро на протяжении действия трехлетнего соглашения.

В прошедшем сезоне Тео Эрнандес провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.