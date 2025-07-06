«Милану» интересен Браун из «Гента». Защитник включен в шорт-лист клуба на лето
«Милан» может подписать Арчи Брауна из «Гента».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «россонери» рассматривают трансфер 23-летнего левого защитника для усиления флангов обороны этим летом. Браун включен в шорт-лист клуба.
В минувшем сезоне Браун провел за «Гент» 32 матча в чемпионате Бельгии, отметившись голом и 3 ассистами. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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