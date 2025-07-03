«Милан» объявил о переходе Риччи из «Торино». Контракт с опорником – до 2029 года
Самуэле Риччи стал футболистом «Милана».
«Россонери» объявили о трансфере 23-летнего опорного полузащитника, выступавшего за «Торино».
Итальянец подписал соглашение с «Миланом» до 30 июня 2029 года с возможностью продления договора дополнительно еще на сезон.
Ранее сообщалось, что клуб заплатил 23 миллиона евро, еще 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Риччи провел 34 матча в Серии А, забив 1 гол и сделав 1 передачу.
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Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Милана»
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