«Милан» объявил о переходе Риччи из «Торино». Контракт с опорником – до 2029 года

Самуэле Риччи стал футболистом «Милана».

«Россонери» объявили о трансфере 23-летнего опорного полузащитника, выступавшего за «Торино ».

Итальянец подписал соглашение с «Миланом » до 30 июня 2029 года с возможностью продления договора дополнительно еще на сезон.

Ранее сообщалось , что клуб заплатил 23 миллиона евро, еще 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Риччи провел 34 матча в Серии А, забив 1 гол и сделав 1 передачу.