Дарио Срна раскритиковал ФИФА за недостаточную помощь Украине.

В 2022 году ФИФА разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов приостанавливать контракты. Среди прочих из «Шахтера» ушли полузащитники Тете и Манор Соломон .

«УЕФА много сделал. В частности, Чеферин показал, что ему нравится помогать в сложных ситуациях. ФИФА же не сделала ничего. Ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но они этого не сделали.

Мы продолжаем платить за игроков, которых купили за большие деньги до конфликта (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘). Они ушли из «Шахтера», воспользовавшись правом приостановки контрактов. Из-за этих правил мы лишились Тете, Соломона. У них оставался год или два до истечения срока контрактов, и после этого они стали свободными агентами», – заявил спортивный директор «Шахтера » Дарио Срна в интервью Marca.