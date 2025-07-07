Срна о конфликте на Украине: «Надеемся, что все закончится как можно скорее. Пора подписать мирное соглашение»
Дарио Срна призвал к мирным переговорам на фоне конфликта на Украине.
«Ничего не изменилось. В нынешних условиях работать очень сложно.
Украину больше не обсуждают как раньше. В мире идут другие конфликты (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘), и то, что происходит здесь, больше не в центре внимания. Но ситуация такая же.
Мы надеемся, что конфликт закончится как можно скорее, потому что это слишком тяжело для всех. Пора сесть, поговорить и подписать мирное соглашение», – сказал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью Marca.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34214 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости