Срна о конфликте на Украине: «Надеемся, что все закончится как можно скорее. Пора подписать мирное соглашение»

Дарио Срна призвал к мирным переговорам на фоне конфликта на Украине.

«Ничего не изменилось. В нынешних условиях работать очень сложно.

Украину больше не обсуждают как раньше. В мире идут другие конфликты (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘), и то, что происходит здесь, больше не в центре внимания. Но ситуация такая же.

Мы надеемся, что конфликт закончится как можно скорее, потому что это слишком тяжело для всех. Пора сесть, поговорить и подписать мирное соглашение», – сказал спортивный директор «Шахтера » Дарио Срна в интервью Marca.