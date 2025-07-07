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Срна о конфликте на Украине: «Надеемся, что все закончится как можно скорее. Пора подписать мирное соглашение»

Дарио Срна призвал к мирным переговорам на фоне конфликта на Украине.

«Ничего не изменилось. В нынешних условиях работать очень сложно.

Украину больше не обсуждают как раньше. В мире идут другие конфликты (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘), и то, что происходит здесь, больше не в центре внимания. Но ситуация такая же.

Мы надеемся, что конфликт закончится как можно скорее, потому что это слишком тяжело для всех. Пора сесть, поговорить и подписать мирное соглашение», – сказал спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью Marca.

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Опубликовано: Sports
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