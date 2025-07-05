У Гонсало Гарсии 4 гола и ассист в 5 матчах за «Реал» на КЧМ. 21-летний форвард забил «Боруссии»
Гонсало Гарсия забил за «Реал» в третьем матче подряд.
21-летний нападающий «Реала» открыл счет на 10-й минуте игры с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала клубного чемпионата мира (2:0, первый тайм). Голевую передачу отдал Арда Гюлер.
Гарсия отметился результативным действием в каждом из 5 матчей за «Реал» на клубном ЧМ. Сейчас на счету испанца 4 гола и ассист на этом турнире.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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