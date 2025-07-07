«Спартак» в селекции и приобретении футболистов отстает от конкурентов». Писарев о трансферах красно-белых
Николай Писарев раскритиковал трансферную политику «Спартака».
Летом состав красно-белых пополнил только нападающий Антон Заболотный.
«На мой взгляд, «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстает от конкурентов.
По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч против «Крыльев Советов». Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности.
Футбол «Спартака» не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки. Сейчас стоит задача подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу», – сказал тренер сборной России.
Команда Деяна Станковича в 1-м туре нового сезона Мир РПЛ примет махачкалинское «Динамо». Игра состоится 19 июля.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34275 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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