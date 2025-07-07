«Спартак» в селекции и приобретении футболистов отстает от конкурентов». Писарев о трансферах красно-белых

Николай Писарев раскритиковал трансферную политику «Спартака».

Летом состав красно-белых пополнил только нападающий Антон Заболотный.

«На мой взгляд, «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстает от конкурентов.

По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч против «Крыльев Советов ». Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности.

Футбол «Спартака » не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки. Сейчас стоит задача подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу», – сказал тренер сборной России.

Команда Деяна Станковича в 1-м туре нового сезона Мир РПЛ примет махачкалинское «Динамо». Игра состоится 19 июля.