«Зенит» отдаст Васильева в аренду «Сочи» без права выкупа («РБ Спорт»)
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев близок к переходу в «Сочи».
Речь идет об аренде сроком на один сезон. У сочинского клуба не будет права выкупа футболиста, сообщает «РБ Спорт».
Васильев – воспитанник академии «Зенита». В сезоне–2024/2025 футболист провел за петербургскую команду 9 матчей в Мир РПЛ и FONBET Кубке России, забив 2 гола. С полной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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