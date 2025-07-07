«Зенит» отдаст Васильева в аренду «Сочи» без права выкупа («РБ Спорт»)

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев близок к переходу в «Сочи».

Речь идет об аренде сроком на один сезон. У сочинского клуба не будет права выкупа футболиста, сообщает «РБ Спорт».

Васильев – воспитанник академии «Зенита ». В сезоне–2024/2025 футболист провел за петербургскую команду 9 матчей в Мир РПЛ и FONBET Кубке России, забив 2 гола. С полной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.