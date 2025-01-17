Васильев пропустит около 2,5 месяцев. Хавбек «Зенита» сломал кость стопы и перенес операцию
Дмитрий Васильев пропустит около 2,5 месяцев из-за перелома.
Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» получил травму на тренировочных сборах команды в Катаре.
«По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Васильеву была сделана операция.
Медицинская процедура прошла успешно. Первый этап реабилитации футболист проведет на сборах вместе с командой, затем – вернется в Петербург.
Ориентировочный срок восстановления составит 2,5 месяца», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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