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Деку назвал Моуринью лучшим тренером в карьере: «Он был революционером: на тренировках в «Порту» отрабатывались вещи, которые выбивали соперников из колеи»

Деку назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в своей игровой карьере.

«Учитывая то, что он для меня значил, лучшим тренером в моей карьере был Моуринью. Он очень хороший специалист. 

Я работал под его руководством несколько лет (в «Порту» с 2002 по 2004 год – Спортс”). Тогда он был тренером-революционером: на тренировках мы отрабатывали вещи, которые выбивали соперников из колеи», – сказал спортивный директор «Барселоны».

При Моуринью «Порту» выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и дважды – чемпионат Португалии.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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