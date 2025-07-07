Деку назвал Моуринью лучшим тренером в карьере: «Он был революционером: на тренировках в «Порту» отрабатывались вещи, которые выбивали соперников из колеи»
Деку назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в своей игровой карьере.
«Учитывая то, что он для меня значил, лучшим тренером в моей карьере был Моуринью. Он очень хороший специалист.
Я работал под его руководством несколько лет (в «Порту» с 2002 по 2004 год – Спортс”). Тогда он был тренером-революционером: на тренировках мы отрабатывали вещи, которые выбивали соперников из колеи», – сказал спортивный директор «Барселоны».
При Моуринью «Порту» выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и дважды – чемпионат Португалии.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?33847 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости