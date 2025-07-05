Моуринью вручил Ферстаппену приз за поул к Гран-при Великобритании – покрышку «Пирелли»
Моуринью наградил Ферстаппена в Сильверстоуне.
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встретились после квалификации к Гран-при Великобритании.
Четырехкратный чемпион мира завоевал поул-позицию, опередив пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса, и получил приз в виде покрышки «Пирелли».
Поул стал 44-м в карьере нидерландца.
«Особенный 🤩», – прокомментировала церемонию «Формула-1» в соцсетях.
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Фото: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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