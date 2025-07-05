Моуринью вручил Ферстаппену приз за поул к Гран-при Великобритании – покрышку «Пирелли»

Моуринью наградил Ферстаппена в Сильверстоуне.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью и пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен встретились после квалификации к Гран-при Великобритании.

Четырехкратный чемпион мира завоевал поул-позицию, опередив пилотов «Макларена » Оскара Пиастри и Ландо Норриса , и получил приз в виде покрышки «Пирелли».

Поул стал 44-м в карьере нидерландца.

«Особенный 🤩», – прокомментировала церемонию «Формула-1» в соцсетях.

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Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Фото: соцсети «Формулы-1»