Сен-Максимен о «Фенербахче»: «Моуринью сделал все, чтобы выиграть чемпионат, но вокруг клуба много проблемных вещей. Мне даже пытались дать допинг»

Аллан Сен-Максимен рассказал о предложении запрещенных веществ в «Фенербахче».

«Моуринью сделал все, что было в его силах, чтобы выиграть чемпионат. Я приехал сюда, чтобы выиграть чемпионат.

Но вокруг клуба слишком много всего, проблемных вещей... Если привести пример, то дело дошло до того, что мне даже пытались дать допинг», – рассказал выступавший за «Фенербахче » вингер «Аль-Ахли» в подкасте Zack en Roue Libre.

Напомним, в минувшем сезоне стамбульцы финишировали вторыми, набрав 84 очка в 36 турах.

Сен-Максимен о решении Моуринью оставить его вне состава: «Ложь поднимается на лифте, правда – по лестнице». Жозе ответил: «Если игрок в форме, ему не нужен лифт»