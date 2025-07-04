Сен-Максимен о «Фенербахче»: «Моуринью сделал все, чтобы выиграть чемпионат, но вокруг клуба много проблемных вещей. Мне даже пытались дать допинг»
Аллан Сен-Максимен рассказал о предложении запрещенных веществ в «Фенербахче».
«Моуринью сделал все, что было в его силах, чтобы выиграть чемпионат. Я приехал сюда, чтобы выиграть чемпионат.
Но вокруг клуба слишком много всего, проблемных вещей... Если привести пример, то дело дошло до того, что мне даже пытались дать допинг», – рассказал выступавший за «Фенербахче» вингер «Аль-Ахли» в подкасте Zack en Roue Libre.
Напомним, в минувшем сезоне стамбульцы финишировали вторыми, набрав 84 очка в 36 турах.
Сен-Максимен о решении Моуринью оставить его вне состава: «Ложь поднимается на лифте, правда – по лестнице». Жозе ответил: «Если игрок в форме, ему не нужен лифт»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Reddit
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