Жозе Моуринью: «Ассоциирую себя с Фернандо Алонсо»

Моуринью сообщил, что близок по духу к двукратному чемпиону «Ф-1» Алонсо.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью посетил Гран-при Великобритании и высказался о чертах пилота «Астон Мартин » Фернандо Алонсо.

«Мне нравится рассуждать об эффективности, качестве, опыте, страсти и любви к своей профессии.

Поэтому я ассоциирую себя с Фернандо Алонсо», – сказал португалец.

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