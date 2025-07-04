Жозе Моуринью: «Ассоциирую себя с Фернандо Алонсо»
Моуринью сообщил, что близок по духу к двукратному чемпиону «Ф-1» Алонсо.
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью посетил Гран-при Великобритании и высказался о чертах пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Мне нравится рассуждать об эффективности, качестве, опыте, страсти и любви к своей профессии.
Поэтому я ассоциирую себя с Фернандо Алонсо», – сказал португалец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: DAZN
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