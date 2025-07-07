«Ахмат» близок к трансферу атакующего хавбека Боливии Чуры
Атакующий хавбек сборной Боливии Джейсон Чура близок к переходу в «Ахмат».
«Обсуждаются детали личного контракта и сумма перехода из «Стронгеста». Сделка близка к завершению», — сообщил Sport24 источник, близкий к 23-летнему футболисту.
В 11 матчах текущего чемпионата Боливии на счету Чуры 5 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 750 тысяч евро.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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