«Ахмат» близок к трансферу атакующего хавбека Боливии Чуры

Атакующий хавбек сборной Боливии Джейсон Чура близок к переходу в «Ахмат ».

«Обсуждаются детали личного контракта и сумма перехода из «Стронгеста ». Сделка близка к завершению», — сообщил Sport24 источник, близкий к 23-летнему футболисту.

В 11 матчах текущего чемпионата Боливии на счету Чуры 5 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 750 тысяч евро.