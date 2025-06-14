«Ахмат» и «Оренбург» обсуждают трансфер Мансильи за 2 млн евро (Иван Карпов)
Брайан Мансилья может перейти в «Ахмат».
Клуб из Грозного ведет переговоры с «Оренбургом» о трансфере 28-летнего форварда за 2 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В минувшем сезоне Мир РПЛ аргентинец провел 27 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?12515 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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