«Ахмат» и «Оренбург» обсуждают трансфер Мансильи за 2 млн евро (Иван Карпов)

Брайан Мансилья может перейти в «Ахмат».

Клуб из Грозного ведет переговоры с «Оренбургом » о трансфере 28-летнего форварда за 2 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне Мир РПЛ аргентинец провел 27 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь .