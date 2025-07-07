Пономарев о ЦСКА в Братском Кубке: «Физика просто сумасшедшая. Прессинг, высокая скорость перехода из обороны в атаку. Будут играть на том же уровне – станут чемпионами»
Владимир Пономарев допустил, что ЦСКА станет чемпионом РПЛ в новом сезоне.
«Если они будут продолжать в том же духе, что в играх с «Партизаном» (3:1) и ОФК (4:2) [в Братском Кубке], то все будет хорошо. Физика просто сумасшедшая. Прессинг, высокая скорость перехода из обороны в атаку, все на высочайшем уровне.
Если будут играть на том же уровне, то станут чемпионами, однозначно», — сказал бывший защитник ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Газета.ру»
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