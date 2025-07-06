Заболотный готов к конкуренции в «Спартаке»: «Сезон будет длинный, понадобится вся обойма. С командой тренируюсь только 5–6 дней, поэтому все впереди»

Антон Заболотный заявил, что готов к конкуренции в «Спартаке».

Нападающий дебютировал за красно-белых в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (2:2). Заболотный вышел в стартовом составе и отыграл один тайм.

– Твои главные впечатления от дебюта. Что получилось, а что нет?

– Много хороших моментов, я, думаю, есть и плохие моменты, надо все проанализировать. С командой тренируюсь только 5–6 дней, поэтому все впереди.

– Тебе не кажется, что маловато вверху играл «Спартак», учитывая, что теперь есть ты?

– Нет‑нет, все постепенно. Не нужно скидываться на игру верхом, все правильно команда делает, но мы чуть‑чуть должны быть острее. Я думаю, у нас еще до первого тура время есть, поэтому все требования тренера реализуем. Я уверен, что будем конструктивное в атаке.

– Ты готов конкурировать с Угальде и другими игроками?

– Конечно, готов. Мы с Леви (Ливаем Гарсией – Спортс’‘) очень хорошо общаемся, наладили контакт. Я думаю, что сезон будет очень длинный и понадобится вся обойма, – сказал форвард «Спартака ».