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Матеус Алвес подпишет контракт с ЦСКА во вторник

Стало известно, когда Матеус Алвес перейдет в ЦСКА.

«Матеус Алвес проходит медицинские и физические осмотры в Москве со вчерашнего дня, сегодня и завтра их завершает. После этого, если не возникнет проблем, мы надеемся подписать контракт! Рассчитываем, что это произойдет во вторник», — сказал агент игрока Лекка Де Камарго.

Алвес будет куплен за 6 млн евро, в случае его перепродажи 25% прибыли ЦСКА должен будет отдать «Сан-Паулу».

Контракт с 20-летним хавбеком будет рассчитан до 2030 года.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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