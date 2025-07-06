Матеус Алвес подпишет контракт с ЦСКА во вторник
Стало известно, когда Матеус Алвес перейдет в ЦСКА.
«Матеус Алвес проходит медицинские и физические осмотры в Москве со вчерашнего дня, сегодня и завтра их завершает. После этого, если не возникнет проблем, мы надеемся подписать контракт! Рассчитываем, что это произойдет во вторник», — сказал агент игрока Лекка Де Камарго.
Алвес будет куплен за 6 млн евро, в случае его перепродажи 25% прибыли ЦСКА должен будет отдать «Сан-Паулу».
Контракт с 20-летним хавбеком будет рассчитан до 2030 года.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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