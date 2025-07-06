Хлусевич о цели выиграть чемпионат в следующем сезоне: «Спартак» всегда способен взять титул. У нас максимальные задачи всегда»
Даниил Хлусевич заявил о чемпионских целях «Спартака» на сезон.
– Нынешний состав «Спартака» способен взять титул?
– «Спартак» всегда способен взять титул.
– Цель команды на сезон – чемпионство?
– Да. У нас максимальные цели всегда, – сказал защитник «Спартака».
В прошлом сезоне Мир РПЛ «Спартак» занял четвертое место.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32301 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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