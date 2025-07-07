Семак о молодежи «Зенита»: «Возлагаем надежды на Шилова. Кондаков тоже приятное впечатление оставляет, у него хорошее будущее»

Сергей Семак отметил игру Вадима Шилова и Даниила Кондакова из «Зенита».

Тренер петербургского клуба высказался после товарищеских матчей с «Ленинградцем» (2:1) и «Балтикой» (1:2).

— Сегодня команда сыграла два матча, в обоих участвовал Вадим Шилов. Также в первом матче выходил Даниил Кондаков. Как вам вообще эти ребята?

— Ребята хорошие. Думаю, Шилова будем часто привлекать через товарищеские матчи и потом в официальных. Он демонстрирует очень хороший уровень игры. И в составе молодежной команды играл против нас. Это тот игрок, на которого мы возлагаем надежды. Дай бог, чтобы и дальше он продолжал нас радовать своей игрой.

Даниил тоже приятное впечатление оставляет, и, думаю, он один из тех игроков, у которых хорошее будущее. Сегодня так получилось, что он не так много сыграл. Думаю, будут еще матчи, где он еще сможет себя проявить. Очень хорошая и светлая голова, хорошие передачи. Будем привлекать к матчам, к тренировкам с основным составом, – сказал Семак.