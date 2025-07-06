У Литвинова отекла бровь после столкновения с Бабичем в игре с «Крыльями». Хабвека «Спартака» заменили на 55-й
Руслан Литвинов столкнулся с Срджаном Бабичем и был заменен.
«Спартак» проводит товарищеский матч против «Крыльев Советов» (2:2, второй тайм).
В начале второго тайма полузащитник красно-белых Руслан Литвинов врезался в партнера по команде Срджана Бабича. От столкновения у Литвинова отекла бровь.
Игрок был заменен на 55-й минуте, вместо него вышел Егор Гузиев.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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