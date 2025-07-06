У Литвинова отекла бровь после столкновения с Бабичем в игре с «Крыльями». Хабвека «Спартака» заменили на 55-й

Руслан Литвинов столкнулся с Срджаном Бабичем и был заменен.

«Спартак » проводит товарищеский матч против «Крыльев Советов » (2:2, второй тайм).

В начале второго тайма полузащитник красно-белых Руслан Литвинов врезался в партнера по команде Срджана Бабича . От столкновения у Литвинова отекла бровь.

Игрок был заменен на 55-й минуте, вместо него вышел Егор Гузиев .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»