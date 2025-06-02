Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»

Мурад Мусаев заявил, что не сразу решился вернуться в «Краснодар».

Тренер руководил командой с 2018 по 2021 год. Он вновь возглавил клуб в марте 2024-го и стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

– Вас удивил звонок Хашига?

– Удивил, но не шокировал. Я понимал, что это может произойти.

– У вас были какие-то требования к «Краснодару»?

– Были пожелания. Они не касались денег.

– А чего касались?

– Формирования тренерского штаба и срока контракта. Его давали на два с половиной месяца, до конца сезона. Хашиг сказал: «Не переживай, в конце сезона подпишем полноценный договор».

Я не переживал за себя, я переживал за игроков. Российские игроки знают, кто такой Мусаев, а иностранцы? Конечно, нет. Тут приходит тренер с контрактом на два с половиной месяца. Как они будут это воспринимать?

– После прошлого сезона вы называли решение о возвращении в «Краснодар» одним из самых сложных в жизни.

– Это самое сложное решение в жизни.

Во-первых, «Краснодар» шел на втором месте – все думали о чемпионстве. При этом команда не выиграла в трех первых матчах весны – было непонятно эмоциональное состояние игроков.

Во-вторых, в 2018-м, когда я возглавил «Краснодар » в первый раз, мне было легче, потому что до этого работали Игорь Шалимов и Олег Кононов, которые выдерживали одну стилистическую линию. Здесь была абсолютно другая история: я никогда не играл в футбол «Краснодара» последних лет, а времени на перестройку не было, потому что шел чемпионат.

В-третьих, несмотря на то, что я горжусь этапом в «Сабахе », понимал, что конец там не очень получился. Если к нему приложился бы провал в «Краснодаре», если не получилось бы сохранить хотя бы второе место, на котором команда находилась, когда я пришел, было бы не очень приятное время.

Так что после встречи с генеральным директором я погулял пару часов – и понял, что все равно нужно соглашаться, потому что мечта перевешивает все сомнения и риски.

– Перед принятием решения вы не разговаривали с Галицким?

– Он позвонил через несколько часов после того, как я согласился: «Мы хотим продолжить то, что ты делал».

Я отвечал: «Вы же понимаете, что нет сборов, сейчас игроки уедут в сборные.Мы и предыдущий штаб видели футбол по-разному, мы не сможем все моментально изменить», – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Спортсу”.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом