Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»

Мурад Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой по размеру бюджет в Мир РПЛ.

– Момент, когда вы поняли: «Краснодар» – чемпион?

– Только на 90-й минуте. После гола Никиты Кривцова было заметно, что у «Динамо » уже нет сил вытащить матч, но в футболе бывает все что угодно. Одна наша глупость могла привести к проблемам.

На 90-й понял, что все, а потом еще и заработали пенальти.

– Момент, когда чемпионство стало целью «Краснодара» в этом сезоне?

– Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: «Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?»

Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас – шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое.

У «Зенита » больше возможностей, мы, «Спартак », ЦСКА , «Динамо», «Локомотив » были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Спортсу”.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом