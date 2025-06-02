  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
46

Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»

Мурад Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой по размеру бюджет в Мир РПЛ.

– Момент, когда вы поняли: «Краснодар» – чемпион?

– Только на 90-й минуте. После гола Никиты Кривцова было заметно, что у «Динамо» уже нет сил вытащить матч, но в футболе бывает все что угодно. Одна наша глупость могла привести к проблемам.

На 90-й понял, что все, а потом еще и заработали пенальти.

– Момент, когда чемпионство стало целью «Краснодара» в этом сезоне?

– Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: «Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?»

Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас – шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое.

У «Зенита» больше возможностей, мы, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Спортсу”.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoМурад Мусаев
logoСпортс
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
logoНикита Кривцов
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о словах «Динамо» перед игрой с «Краснодаром»: «Для меня это неправильно, все должно оставаться внутри. Скопинцев сказал, что уважает только Галицкого – тоже странно, мягко говоря»
132 июня, 09:05
Мусаев о судействе: «В пользу наших соперников совершили на 4 ошибки больше за последние 5 сезонов. У людей, болеющих против «Краснодара», не получится принизить наше чемпионство»
962 июня, 08:11
Мурад Мусаев: «Не исключал бы уход Сперцяна по ходу сезона – в августе, за неделю до закрытия трансферного окна»
52 июня, 07:42
Главные новости
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
1219 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
2922 минуты назад
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
3234 минуты назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
138 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
344 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4247 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
656 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
6сегодня, 12:23
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
13сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
13сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
216 минут назад
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
737 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
356 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
457 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
10сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26