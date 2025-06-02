Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
– Момент, когда вы поняли: «Краснодар» – чемпион?
– Только на 90-й минуте. После гола Никиты Кривцова было заметно, что у «Динамо» уже нет сил вытащить матч, но в футболе бывает все что угодно. Одна наша глупость могла привести к проблемам.
На 90-й понял, что все, а потом еще и заработали пенальти.
– Момент, когда чемпионство стало целью «Краснодара» в этом сезоне?
– Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: «Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?»
Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас – шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое.
У «Зенита» больше возможностей, мы, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Спортсу”.