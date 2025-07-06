Круговой о Челестини: «Главная его характеристика – мотиватор. Проводит интересные тренировки, атмосфера в ЦСКА хорошая»

Данил Круговой поделился первыми впечатлениями от работы с Фабио Челестини.

Швейцарец стал тренером ЦСКА 20 июня после ухода Марко Николича.

«Все отлично, атмосфера в команде хорошая. Новый тренер проводит интересные тренировки.

Самая главная его характеристика – он мотиватор. У меня уже были похожие специалисты в карьере, посмотрим, что получится», – сказал защитник ЦСКА .