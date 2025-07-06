Директор «Пари НН» о Шпилевском: «Талантливый, амбициозный, яркий тренер. Ставит интересный футбол. Это совпало с нашими запросами»

Гендиректор «Пари НН» объяснил назначение Алексея Шпилевского на пост тренера команды.

Ранее 37-летний белорус возглавлял кипрский «Арис».

— Почему при выборе главного тренера остановились на Шпилевском?

— Талантливый тренер. Амбициозный, молодой, яркий. Ставит интересный футбол. У него есть определенные амбиции, которые он хочет реализовать. Это совпало с нашими запросами.

— Самые успешные тренеры клуба — Кержаков и Юран — ставили менее яркую игру, но оставляли команду вне зоны переходных матчей. Не стоило ли «Пари НН» хотя бы на время остановиться на специалистах подобного стиля, чтобы окончательно закрепиться в середине РПЛ?

— Вы задаете правильный вопрос. И сложный — в плане того, что на него нет однозначного ответа. Хочу сказать, что любое решение, которое принималось в «Пари НН» или принимается сейчас, всегда несет в себе определенную аналитику и здравую логику. Тренер выбирается под определенные требования, которые ставятся команде.

И есть аванс доверия, который проговаривается на берегу. Он формируется исходя из бэкграунда того или иного тренера. Что он раньше показывал, какие результаты у него были. Ну и уже когда жизнь располагает, когда уже процесс пошел, тогда, конечно, возникает оценка того, получилось или не получилось. Надеемся, у Шпилевского все получится, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.